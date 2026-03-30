«Это величайшая личность в истории спорта». Джо Роган — о Макгрегоре

58-летний известный американский подкастер и комментатор UFC Джо Роган выразил уверенность в том, что бывший чемпион UFC в полулёгком и лёгком весе ирландец Конор Макгрегор является величайшей личностью в истории спорта.

«Это величайшая личность в истории спорта. Никого даже близко нет. Он — самая динамичная личность в спортивной истории», — приводит слова Рогана аккаунт FREAK.MMA в социальной сети Х.

Ирландец не дрался по правилам смешанных единоборств с июля 2021 года, когда на турнире UFC 264 проиграл техническим нокаутом (травма ноги) в первом раунде бывшему обладателю временного чемпионского титула UFC в лёгком весе американцу Дастину Порье. Всего в его профессиональном рекорде 22 победы и шесть поражений.