Ковингтон сделал прогноз на исход боя между Чимаевым и Стриклендом

Бывший временный чемпион UFC Колби Ковингтон поделился мнением о предстоящем поединке, предположив, что Хамзат Чимаев уверенно одолеет американца Шона Стриклнеда на турнире UFC.

«Хамзат, скорее всего, переведёт его в партер и заставит сдаться. Он не станет делать глупости и рубиться с Шоном в стойке. Будет работать как классический борец. Думаю, он поставит Стрикленда в крайне неудобное положение», — приводит слова Ковингтона Red Corner MMA.

Представляющий ОАЭ Чимаев проведёт первую защиту титула UFC в среднем весе против Стрикленда 9 мая в главном бою турнира UFC 328. Хамзат Чимаев в ММА одержал 15 побед в 15 поединках. На счету Стрикленда 30 побед и семь поражений.

