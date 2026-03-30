Главная Бокс/ММА Новости

«Выгляжу так, будто мертва». Мэйси Барбер прокомментировала поражение от Алексы Грассо

«Выгляжу так, будто мертва». Мэйси Барбер прокомментировала поражение от Алексы Грассо
Комментарии

Американский боец UFC Мэйси Барбер впервые прокомментировала своё поражение нокаутом от мексиканки Алексы Грассо в первом раунде на турнире UFC Fight Night 271 в Сиэтле, США.

UFC 2026. UFC Fight Night 271, Сиэтл, США
Алекса Грассо (W) — Мэйси Барбер
29 марта 2026, воскресенье. 05:00 МСК
Алекса Грассо
Окончено
KO
Мэйси Барбер

Фото: Кадр из видео

«Хотела выйти и взять реванш, доминировать и вернуть победу. К сожалению, это был не мой вечер. Меня поймали, и Алекса сделала невероятную вещь. Я не очень много помню. Всё, что я знаю: каждый раз, когда захожу в соцсети, выгляжу так, будто мертва. Видеть это не очень весело, так что стараюсь не заходить в соцсети.

Я вернусь. Вылечусь, буду работать и снова выйду туда. Я очень благодарна всем, кто поддерживал меня, кто смотрел, как я расту, побеждаю, проигрываю, падаю, кто будет смотреть, как я снова побеждаю», — сказала Барбер в видео, которое опубликовала в соцсетях.

Историческая ошибка и кровавые рубки. В UFC превратили проходной турнир в лютое шоу
Историческая ошибка и кровавые рубки. В UFC превратили проходной турнир в лютое шоу
