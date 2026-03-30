«Выгляжу так, будто мертва». Мэйси Барбер прокомментировала поражение от Алексы Грассо

Американский боец UFC Мэйси Барбер впервые прокомментировала своё поражение нокаутом от мексиканки Алексы Грассо в первом раунде на турнире UFC Fight Night 271 в Сиэтле, США.

«Хотела выйти и взять реванш, доминировать и вернуть победу. К сожалению, это был не мой вечер. Меня поймали, и Алекса сделала невероятную вещь. Я не очень много помню. Всё, что я знаю: каждый раз, когда захожу в соцсети, выгляжу так, будто мертва. Видеть это не очень весело, так что стараюсь не заходить в соцсети.

Я вернусь. Вылечусь, буду работать и снова выйду туда. Я очень благодарна всем, кто поддерживал меня, кто смотрел, как я расту, побеждаю, проигрываю, падаю, кто будет смотреть, как я снова побеждаю», — сказала Барбер в видео, которое опубликовала в соцсетях.