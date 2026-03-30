«Он так и не смог меня повалить». Колби Ковингтон рассказал о схватке с Царукяном

Трёхкратный претендент на титул UFC американец Колби Ковингтон рассказал о тренировочной схватке с россиянином Арманом Царукяном, которая, по его словам, состоялась несколько лет назад.

«Тогда он был молодым парнем, ему было 19-20 лет. Теперь он на пике, чувствует себя непобеждённым, чувствует, что на вершине мира и ведёт себя высокомерно. Но правда в том, что у нас была схватка, когда я был в [зале] ATT семь-восемь лет назад.

Помню ли я схватку? Да, помню, что Колби сильный парень, с сумасшедшим прессом. Я был намного лучше него, повалил его много раз. Он так и не смог этого сделать», — сказал Ковингтон в интервью YouTube-каналу Submission Radio.