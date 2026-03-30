Кутателадзе — о подписании Абубакара Вагаева в UFC: считаю его бойцом уровня топ-5

Бывший боец UFC Гурам Кутателадзе прокомментировал подписание в престижнейшую организацию мира бывшего чемпиона ACA в полусреднем весе (до 77 кг) россиянина Абубакара Вагаева.

«Прежде всего его поздравляю. Знаю Вагаева как друга — не только по боям по телевизору, мы вместе тренировались, жили вместе, проводили время, кушали. Желаю ему только самого наилучшего, дай бог. Думаю, он пойдёт довольно далеко. Считаю его бойцом уровня топ-5 UFC», — приводит слова Кутателадзе издание MMA.Metaratings.ru.

Абубакару Вагаеву 32 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2012 году. Всего на его счету 25 побед и четыре поражения.