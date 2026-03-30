Экс-промоутер Усика оценил победу Мозеса Итаумы над Франклином

Александр Красюк, бывший промоутер абсолютного чемпиона мира в двух весовых категориях украинца Александра Усика, прокомментировал победу британского супертяжеловеса Мозеса Итаумы в поединке с американцем Джермейном Франклином, состоявшемся 28 марта в Манчестере (Англия).

«Мозес крутой. Больше всего понравилось, что ему всего 21 год. Итаума — это однозначно будущее тяжёлого веса. В техническом плане ещё есть над чем работать, однако он уже готов стать чемпионом мира. До уровня Усика или Фьюри ещё не дотягивает, однако Дюбуа был бы для него отличным соперником. А бой с Кабайелом мог бы стать едва ли не самым интересным», — приводит слова Красюка издание Sport.ua.