Экс-промоутер Усика оценил победу Мозеса Итаумы над Франклином

Экс-промоутер Усика оценил победу Мозеса Итаумы над Франклином
Александр Красюк, бывший промоутер абсолютного чемпиона мира в двух весовых категориях украинца Александра Усика, прокомментировал победу британского супертяжеловеса Мозеса Итаумы в поединке с американцем Джермейном Франклином, состоявшемся 28 марта в Манчестере (Англия).

Профессиональный бокс 2026. Рейтинговые бои
Мозес Итаума (W) — Джермейн Франклин
29 марта 2026, воскресенье. 01:15 МСК
Мозес Итаума
Окончено
KO
Джермейн Франклин

«Мозес крутой. Больше всего понравилось, что ему всего 21 год. Итаума — это однозначно будущее тяжёлого веса. В техническом плане ещё есть над чем работать, однако он уже готов стать чемпионом мира. До уровня Усика или Фьюри ещё не дотягивает, однако Дюбуа был бы для него отличным соперником. А бой с Кабайелом мог бы стать едва ли не самым интересным», — приводит слова Красюка издание Sport.ua.

Материалы по теме
Итаума не пощадил крепкого американца. Франклин рухнул лицом вперёд!
