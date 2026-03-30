Чейл Соннен назвал двух главных кандидатов на бой с Исламом Махачевым

Бывший претендент на титул UFC, а ныне эксперт и аналитик, американец Чейл Соннен назвал двух главных кандидатов на поединок за титул организации в полусреднем весе (до 77 кг) с россиянином Исламом Махачевым.

«UFC выбирает между Ианом Мачадо Гарри и Майклом Моралесом. Мне кажется, Дана Уайт оговорился по Фрейду, когда сказал о желании свести Иана и Конора Макгрегора. Плюс ходят слухи, что Дана пообещал Моралесу титульный бой ещё в 2025 году», — сказал Соннен в интервью YouTube-каналу Helen Yee Sports.

Ранее комментатор UFC Джон Аник сообщил, что Гарри должен стать следующим соперником Махачева.

