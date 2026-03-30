Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Фрэнсис Нганну оценил шансы Перейры в бою с Ганом

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) Фрэнсис Нганну высказался о предстоящем поединке за временный титул организации между французом Сирилем Ганом и бразильцем Алексом Перейрой, который состоится 14 июня на турнире UFC в Белом доме США.

«Сириль много двигается, он быстр. Перейра будет жёстким, будет плотно стоять на ногах. Алексу будет очень трудно выйти на нужную дистанцию. Сириль ему этого не позволит. Думаю, это очень хороший бой для Гана», – приводит слова Нганну TMZ.

Сирилю Гану 35 лет. Француз дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2017 году, с 2019-го выступает в UFC. Всего на его счету в организации 10 побед и два поражения.

