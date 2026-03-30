Чейл Соннен: Стрикленд определённо способен побить Чимаева

Бывший претендент на титул UFC, а ныне эксперт и аналитик, американец Чейл Соннен высказался о предстоящем чемпионском поединке в среднем весе (до 84 кг) между Хамзатом Чимаевым и Шоном Стриклендом, который состоится 9 мая на турнире UFC 328 в Нью-Джерси (США).

«У Стрикленда и Чимаева интересная история. У них противоположные взгляды на то, как они тренировались вместе. Это интересно.

Стрикленд определённо способен побить Чимаева. В какой-то момент Стрикленд был лучшим, а вокруг Чимаева всегда были вопросы. Где он? Почему у него простои? Он был готов драться сегодня, завтра, драться в одной весовой категории, а затем в другой… А теперь простои. Не знаю причины. Травмы ли это или недостаток мотивации… Но считаю, что это правильный бой», – сказал Соннен в интервью YouTube-каналу Helen Yee Sports.