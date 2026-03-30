«Он отморозок». Белаз Ковалёв объяснил, почему Чимаева ждёт тяжёлый бой со Стриклендом

Белорусский боец смешанного стиля Владислав «Белаз» Ковалёв прокомментировал анонс поединка за титул UFC в среднем весе (до 84 кг) между Хамзатом Чимаевым и Шоном Стриклендом, который состоится 9 мая на турнире UFC 328 в Нью-Джерси (США).

«Считаю, что Чимаеву будет сложно. Хамзат выиграет, но будет непросто. Нельзя списывать со счетов Стрикленда. Это действительно отморозок, который дерётся. Я слежу за этим дивизионом, знаю практически каждого. Уважаю, как мощно он работает, тренируется и выступает. Против такого бойца легко не будет», – приводит слова Ковалёв издание MMA.Metaratings.ru.

Материалы по теме Чейл Соннен: Стрикленд определённо способен побить Чимаева

Стрикленд провёл спарринг с «морским котиком»