Главная Бокс/ММА Новости

Тренер Перейре – о Петре Яне: он бьёт как танк

Тренер Перейре – о Петре Яне: он бьёт как танк
Плинио Круз, тренер экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях бразильца Алекса Перейры, высказался о действующем обладателе титула организации в легчайшем дивизионе (до 61 кг) россиянине Петре Яне.

«Он отличный боец, великий чемпион. В своём последнем бою он продемонстрировал значительный прогресс по сравнению с предыдущим боем. Он и раньше был хорош. Теперь великолепен.

Я говорил, что у него очень сильные удары? Пётр бьёт как танк», — приводит слова Круза издание «Советский спорт».

Ранее бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) грузин Мераб Двалишвили назвал сроки третьего боя с Яном.

