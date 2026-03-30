Арман Царукян дал прогноз на бой Чимаев – Стрикленд

Российский боец UFC Арман Царукян высказался о предстоящем поединке за титул в среднем весе (до 84 кг) между Хамзатом Чимаевым и Шоном Стриклендом, который состоится 9 мая на турнире UFC 328 в Нью-Джерси (США).

«Хамзат задушит его», — сказал Царукян в интервью YouTube-каналу The Schmo.

Чимаеву 31 год. Уроженец Чеченской Республики дебютировал в UFC в 2020 году. В 2025-м завоевал чемпионский титул в среднем весе. Всего на его счету в престижнейшей организации мира девять побед и ни одного поражения.

