Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дмитрий Бивол проведёт поединок с Михаэлем Айфертом 30 мая в Екатеринбурге

Комментарии

Промоутерская компания RCC анонсировала вечер бокса, который состоится 30 мая в Екатеринбурге на «УГМК‑Арене».

В главном бою чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол проведёт обязательную защиту против немца Михаэля Айферта (13-1, 5 KO).

Айферту 28 лет. Немецкий боксёр дебютировал на профессиональном ринге в 2018 году. Имеет в своём активе победу над бывшим чемпионом мира канадцем Жаном Паскалем.

Биволу 35 лет. Россиянин дебютировал на профессиональном ринге в 2015 году. В 2017-м стал чемпионом мира в полутяжёлом весе, в 2025-м – абсолютным чемпионом.

Материалы по теме
Биволу навязывают мутного немца, который почти не дерётся. Кто такой Михаэль Айферт?
Биволу навязывают мутного немца, который почти не дерётся. Кто такой Михаэль Айферт?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android