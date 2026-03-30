Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Дмитрий Бивол прокомментировал анонс боя с Михаэлем Айфертом

Чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол прокомментировал анонс поединка с немцем Михаэлем Айфертом (13-1, 5 KO), который состоится 30 мая в Екатеринбурге.

«Екатеринбург, скоро увидимся. 30 мая на турнире RCC Boxing проведу свой следующий бой. Впереди два месяца плотной работы, чтобы показать красивый и зрелищный поединок. Буду рад видеть каждого из вас», — сказал Бивол в социальных сетях.

Айферту 28 лет. Немецкий боксёр дебютировал на профессиональном ринге в 2018 году. Имеет в своём активе победу над бывшим чемпионом мира канадцем Жаном Паскалем.

