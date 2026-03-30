Экс-чемпион Bellator: у Стрикленда хороший шанс победить Чимаева

Бывший чемпион Bellator американец Джонни Эблин высказался о предстоящем поединке за титул UFC в среднем весе (до 84 кг) между Хамзатом Чимаевым и Шоном Стриклендом, который состоится 9 мая на турнире UFC 328 в Нью-Джерси (США).

«Да, я считаю, что у Стрикленда хороший шанс победить Чимаева, учитывая его стиль. Не получится просто так избить Стрикленда. И не получится удержать его на земле. У Чимаева не получится бороться с ним так же, как с Дрикусом дю Плесси.

Чимаев в бою с Бёрнсом позволил Гилберту подняться несколько раз, потому что не хотел иметь дело с грэпплингом и бразильским джиу-джитсу», — сказал Эблин в интервью YouTube-каналу Dylan Bowker.