Сехудо: Дана Уайт не уверен, что даст Евлоеву шанс сразиться за титул UFC

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Генри Сехудо считает, что первый номер рейтинга в полулёгком весе (до 65 кг) россиянин Мовсар Евлоев может не стать следующим претендентом на титул.

«Кажется, Дана Уайт не уверен, что даст этому парню шанс сразиться за титул. В противном случае он бы сказал: «Евлоев следующий, но получил своё». Дана Уайт недолюбливал Мераба [Двалишвили], а затем Мераб прошёл через меня. И что Дана сказал после боя? Он сказал: «Я больше не могу отказывать этому парню», — сказал Сехудо в подкасте Pound 4 Pound.

Мовсару Евлоеву 32 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году, с 2019-го выступает в UFC. Всего на счету Евлоева в престижнейшей организации мира 10 побед и ни одного поражения.