Камару Усман оценил победу Евлоева над Мёрфи

Бывший чемпион UFC Камару Усман прокомментировал победу россиянина Мовсара Евлоева в поединке с британцем Лероном Мёрфи на турнире UFC Fight Night 270 в Лондоне (Англия).

«Это был неплохой бой. Как я и сказал, Евлоеву нужно было подраться с кем-то, кто остановит тейкдауны. И не просто остановит тейкдауны, а ещё и будет способен встать. Именно это мы и увидели.

Я сказал: «Послушайте, из-за того, что Евлоев пользуется исключительно одним навыком – борьбой, люди не понимают, что этот парень может и драться». И он это показал. Он не предпринял ни одной попытки тейкдауна вплоть до третьего или четвёртого раунда. Он дрался, давил на Лерона Мёрфи. Он попадал и был агрессивным», — сказал Усман в подкасте Pound 4 Pound.