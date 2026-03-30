Менеджер Бивола объяснил, почему следующий поединок Дмитрия пройдёт в России

Вадим Корнилов, менеджер чемпиона мира по версиям WBA, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Дмитрия Бивола, прокомментировал анонс поединка россиянина с немцем Михаэлем Айфертом, который состоится 30 мая в Екатеринбурге.

«Планируется, что все пояса будут на кону боя с Айфертом. Это тоже важный момент, что всё-таки большие бои за крупные пояса возвращаются в Россию. Это очень важно.

Мы рассматривали разные варианты – Египет, США, Германия и Киргизия. Но сейчас лучшие условия во всех планах были предоставлены нашими партнёрами. Удалось легко прийти к условиям, которые всех удовлетворили. Дмитрий боксирует в России – это круто. Мы очень рады. Думаю, бой будет зрелищным и всё пройдёт на самом высоком уровне», — приводит слова Корнилова «Матч ТВ».