Деметриус Джонсон раскрыл причину поражения Адесаньи в бою с Пайфером

Деметриус Джонсон раскрыл причину поражения Адесаньи в бою с Пайфером
Бывший обладатель титула UFC и One Championship в наилегчайшем весе американец Деметриус Джонсон раскрыл причину поражения экс-чемпиона UFC в категории до 84 кг нигерийца Исраэля Адесаньи в поединке с 14-м номером рейтинга UFC в среднем весе соотечественником Джо Пайфером.

«Поздравляю Пайфера. Он проделал отличную работу – прессинговал, переводил бой в партер. А у Исраэля, как вы знаете, был сломан нос. Адесанья практически ничего не видел, поэтому, когда оказался на спине, он постоянно дёргался. Когда Пайфер сидел на нём – всё то же самое. Он реально ничего не видел. Очень жаль», – приводит слова Джонсона портал Bloody Elbow.

Новый Фергюсон? Адесанья проиграл четвёртый бой подряд
