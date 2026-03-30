«Величайший боксёр современности». Проводников — о поединке Бивола с Айфертом в России

42-летний российский боксёр-профессионал Руслан Проводников, выступающий в первой полусредней весовой категории, отреагировал на анонс поединка между чемпионом мира по версиям WBA, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянином Дмитрием Биволом и немцем Михаэлем Айфертом (13-1, 5 KO).

«Дмитрий обязательно должен выигрывать и доказывать, что он лучший в этом дивизионе. Это величайший боксёр современности, и он во второй раз в истории приедет в Екатеринбург — это очень круто. RCC умеет удивлять, я точно буду на этом турнире и буду болеть за Диму», — сказал Проводников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Бой между Дмитрием и Михаэлем состоится 30 мая в Екатеринбурге.