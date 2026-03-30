«Насколько он был пьян, когда писал это?» Роган о заявлении Макгрегора о возвращении в ММА

58-летний известный американский подкастер и комментатор UFC Джо Роган высмеял заявление бывшего чемпиона UFC в полулёгком и лёгком весе ирландца Конора Макгрегора о возвращении в лигу.

«Насколько он был пьян, когда это писал? (Смеётся.) Ну, я очень надеюсь, что Конор действительно вернулся и всё это правда. Будет интересно посмотреть на ещё несколько его боёв», — приводит слова Рогана портал Bloody Elbow.

Ирландец не дрался по правилам смешанных единоборств с июля 2021 года, когда на турнире UFC 264 проиграл техническим нокаутом (травма ноги) в первом раунде бывшему обладателю временного чемпионского титула UFC в лёгком весе американцу Дастину Порье. Всего в его профессиональном рекорде 22 победы и шесть поражений.