Российский боец UFC, выступающий в среднем весе, Азамат Бекоев рассказал, как воспринял первое поражение в UFC, которое потерпел в бою с представителем Туниса Юсри Белгаруи. Поединок прошёл 18 октября на турнире UFC Fight Night 262 в Ванкувере (Канада).

«Эмоционально было сложно поначалу, но люди меня так поддержали, будто я выиграл. Может быть, внутри это меня мотивировало не оставлять всё это и вернуться сильнее. Домой приехал тоже и поддержки было много. Люди сильно поддержали, за что им большое спасибо. И я скажу им ещё спасибо своими боями», — сказал Бекоев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.