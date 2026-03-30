Ковингтон заявил о желании побороться с Чимаевым в RAF, чтобы отомстить за обман фанатов

Бывший временный чемпион UFC в полусреднем весе американец Колби Ковингтон выразил желание провести схватку по правилам вольной борьбы с непобеждённым 31-летним чемпионом UFC в среднем весе Хамзатом Чимаевым, представляющем ОАЭ, в лиге RAF, чтобы отомстить за обман фанатов.

«Хамзат — это определённо тот, с кем я хотел бы побороться на ковре. Он обманул всех своих друзей с помощью этого мемкоина, заработав на нём от $ 5 до 10 млн и обманув всех своих фанатов. Я знаю, что фанаты хотят, чтобы я отомстил, и хотят, чтобы я его отшлёпал. Что может быть лучше для этого, чем ковёр в RAF?» — приводит слова Ковингтона портал Bloody Elbow.