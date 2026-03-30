Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Ковингтон заявил о желании побороться с Чимаевым в RAF, чтобы отомстить за обман фанатов

Комментарии

Бывший временный чемпион UFC в полусреднем весе американец Колби Ковингтон выразил желание провести схватку по правилам вольной борьбы с непобеждённым 31-летним чемпионом UFC в среднем весе Хамзатом Чимаевым, представляющем ОАЭ, в лиге RAF, чтобы отомстить за обман фанатов.

«Хамзат — это определённо тот, с кем я хотел бы побороться на ковре. Он обманул всех своих друзей с помощью этого мемкоина, заработав на нём от $ 5 до 10 млн и обманув всех своих фанатов. Я знаю, что фанаты хотят, чтобы я отомстил, и хотят, чтобы я его отшлёпал. Что может быть лучше для этого, чем ковёр в RAF?» — приводит слова Ковингтона портал Bloody Elbow.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android