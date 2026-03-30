Азамат Бекоев сообщил, что подписал новый контракт с UFC

Российский боец UFC, выступающий в среднем весе, Азамат Бекоев сообщил, что подписал новый контракт с сильнейшей организацией в мире.

«Нет. У тебя эксклюзив — когда я подписывал контракт на бой, то мне дали новое соглашение, улучшенное. На четыре боя контракт. Насколько стало лучше? В полтора раза», — сказал Бекоев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

Напомним, Азамату 30 лет. Следующий бой Бекоев проведёт на турнире UFC Fight Night 272, который состоится 5 апреля в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Его соперником станет американец Тришон Гор. Для российского бойца этот бой будет уже четвёртым в лиге.