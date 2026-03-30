Бекоев: многие говорили, что у меня надо забрать телефон, чтобы я хорошо тренировался

Российский боец UFC, выступающий в среднем весе, Азамат Бекоев рассказал, что стал меньше вести свои социальные сети из-за поражения в последнем бою против представителя Туниса Юсри Белгаруи, который взял верх над ним техническим нокаутом в третьем раунде.

«Конечно, связано с поражением. Просто никому не интересно, когда ты проигрываешь. Да и интереса особого не было тоже. Хотелось больше тренироваться. Хотя мне эта медиаактивность не особо мешала, а то многие говорили, что у меня надо забрать телефон, чтобы я хорошо тренировался (смеётся). Нет, это не так. Несложно вести соцсети, тем более когда тебе интересно. Я же не постоянно тренируюсь. Просто в то время не было желания вести соцсети, сейчас оно снова появляется. Скоро всё будет ещё лучше», — сказал Бекоев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.