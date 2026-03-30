«Арман становится легендой». Шон О'Мэлли похвалил Царукяна за активность

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе американец Шон О'Мэлли похвалил второго номера рейтинга UFC в лёгком весе, представляющего Россию и Армению, Армана Царукяна за активность вне октагона UFC, которая заключается в выступлениях по правилам вольной борьбы и грэпплинга.

«Арман становится легендой. Мы никогда не видели ничего подобного — чтобы кто-то из бойцов UFC рос и становился суперзвездой, выступая за пределами UFC», — приводит слова О'Мэлли аккаунт FREAK.MMA в социальной сети Х.

Арману Царукяну 29 лет. В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Ахалкалакец дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года, а с UFC Арман начал сотрудничать с апреля 2019 года. Он является мастером спорта по вольной борьбе и ММА.