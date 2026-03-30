Йоэль Ромеро впервые прокомментировал поражение от Вагабова в бою на голых кулаках

48-летний серебряный призёр Олимпийских игр в Сиднее по вольной борьбе, а также бывший претендент на титул UFC в среднем весе кубинец Йоэль Ромеро впервые прокомментировал поражение единогласным решением судей в бою на голых кулаках против экс-чемпиона AMC Fight Nights в полутяжёлом весе россиянина Вагаба Вагабова в лиге IBA Bare Knuckle.

«Никто не рад ни решению, ни этому бою. Думаю, единственные, кто рад этому исходу, — это мой соперник и его команда. Президент [Умар Кремлёв] принял правильное решение, чтобы защитить имидж компании и не запятнать её наследие», — приводит слова Ромеро портал Sherdog.