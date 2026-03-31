Видео: Джон Сина объявил о возвращении в реслинг в новой роли

48-летний американский киноактёр, а также легендарный рестлер Джон Сина выложил в социальных сетях видеоролик, где объявил о своём возвращении в World Wrestling Entertainment (WWE) в роли ведущего крупнейшего реслинг-турнира WrestleMania.

Джон завершил карьеру 14 декабря 2025 года, проиграв в последнем бою Гюнтеру. Поединок между бойцами состоялся в Вашингтоне, США, на стадионе «Кэпитал Уан-Арена», на шоу Saturday Night's Main Event. И завершился после удушающего приёма «слиппер».

WrestleMania 42 состоится в середине апреля и пройдёт на протяжении двух дней — в ночь на 19 и на 20 апреля.

