Боксёры Усик и Джошуа встретились с легендой футбольной сборной Украины Шевченко

Непобеждённый 39-летний бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе украинец Александр Усик вместе со своим экс-соперником, а ныне другом британцем Энтони Джошуа встретился с президентом Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андреем Шевченко.

«Мы с Энтони были счастливы встретиться и пообщаться с легендой украинского футбола Андреем Шевченко. И кто знает… может быть, когда-нибудь нам повезёт сыграть вместе на настоящем футбольном поле», — подписал фото Усик, опубликовав его в своём телеграм-канале.

Фото: Из личного архива Усика

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 20 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Великобритания), Усик разделил ринг с британцем Даниэлем Дюбуа. На кону стояло звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжёлом весе. Александр победил нокаутом в пятом раунде.