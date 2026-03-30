Промоутер Гассиева предложил устроить бой Мурата с Мозесом Итаумой в России

Эл Сиеста, являющийся промоутером регулярного чемпиона WBA в супертяжёлом весе россиянина Мурата Гассиева, выступил с идеей организовать бой в России между своим подопечным и чемпионом по версии WBO Inter-Continental и WBA International в супертяжёлом весе британцем Мозесом Итаумой.

«Послушайте, Мурат Гассиев — это сокрушительный панчер. И то, что я видел от Итаумы в ринге, впечатляет, но Мозес агрессивный боец, а быть агрессивным бойцом против нокаутера, который может нокаутировать одним ударом, всегда опасно. Я имею в виду, что Гассиева можно переиграть в боксе, как это сделал Александр Усик [в 2018 году]. Но когда ты идёшь в клинч, как это делает Мозес, который является прирождённым охотником… И это может обернуться для Гассиева катастрофой.

Получить удары от Джермейна Франклина, который не является панчером, и получить удары от Мурата Гассиева, который бьёт в голову, — это совсем другое дело, вот что я вам скажу.

Послушайте, мы были бы рады привезти Мозеса в Россию, так что, скорее всего, устроим торги за право провести бой. И это будет очень интересное финансовое предприятие, которое принесёт прибыль обеим сторонам. Но если дело будет в деньгах, то Англия — это отличный рынок, и нокаутировать Итауму на глазах у британских болельщиков будет зрелищно», — приводит слова Сиесты портал BoxingScene.