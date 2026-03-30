Царукян подтвердил, что будет страховать бой Топурия — Гэтжи

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян подтвердил, что будет страховать поединок между непобеждённым 29-летним чемпионом UFC в категории до 70 кг испано-грузином Илией Топурией и американцем Джастином Гэтжи, который станет главным событием турнира UFC в Белом доме.

«Я буду тренироваться и держать себя в форме. Если что-то случится с главным событием турнира UFC в Белом доме, то выйду на замену и буду драться там. Если нет, то о моём следующем поединке объявят после того, как Илия и Джастин сразятся между собой. Я не хочу сгонять вес, буду просто [держать вес] на низком уровне на случай, если меня вызовут за несколько дней до боя. Скорее всего, я [буду драться с победителем]. Может случиться всякое. Но всё может быть и хорошо», — сказал Царукян в интервью на YouTube-канале The Ariel Helwani Show.