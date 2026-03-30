Царукян: реванш с Холлоуэем стилистически хороший для Макгрегора. Это уже не тот Макс

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян поделился мнением о потенциальном реванше между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Максом Холлоуэем.

«Стилистически это хороший бой для Конора… Макс уже прошёл пик. Он просто хочет заработать денег и уйти на покой. Это уже не тот Холлоуэй», — сказал Царукян в интервью на YouTube-канале The Ariel Helwani Show.

Арману Царукяну 29 лет. В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Ахалкалакец дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года, а с UFC Арман начал сотрудничать с апреля 2019 года. Он является мастером спорта по вольной борьбе и ММА.