Майкл Моралес: Махачев сделал своё дело, я тоже жажду завоевать пояс

26-летний непобеждённый боец UFC, занимающий третье место в топ-15 полусреднего веса, эквадорец Майкл Моралес выразил готовность провести поединок с 34-летним действующим чемпионом UFC в категории до 77 кг россиянином Исламом Махачевым.

«Я хочу провести бой с Исламом. Мы уже слышали отговорки [от Махачева], но я готов. Не собираюсь принижать заслуги своего соперника, потому что Ислам — это легендарный боец. Он сделал своё дело и уже завоевал два титула, однако я тоже жажду завоевать пояс», — приводит слова Моралеса аккаунт FREAK.MMA в социальной сети Х.

Майкл дебютировал на профессиональном уровне в смешанных единоборствах в 2017 году. В его рекорде 19 побед, из которых 15 были одержаны досрочно, и ни одного поражения.

В последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 322 в Нью-Йорке, Майкл победил нокаутом американца Шона Брэди в первом раунде.