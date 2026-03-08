«Как можно не уметь бороться?» Царукян упрекнул Холлоуэя за выступление в бою с Оливейрой

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян упрекнул американца Макса Холлоуэя за выступление в реванше с бразильцем Чарльзом Оливейрой. Бой между Максом и Чарльзом стал главным событием турнира UFC 326 и завершился победой бразильского атлета единогласным решением судей.

«Я был удивлён. Как можно не уметь бороться? Совсем не уметь бороться. Ты в этом спорте уже 20 лет, а не можешь защититься от переводов Оливейры. Чарльз не может проводить тейкдауны. Он хорош в джиу-джитсу, но я никогда не видел, чтобы Оливейра так хорошо боролся. Это был мастер-класс по борьбе от Чарльза», — сказал Царукян в интервью на YouTube-канале The Ariel Helwani Show.