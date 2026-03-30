Экс-чемпион мира по боксу Мейвезер заявил, что больше не заинтересован в покупке клуба НБА

49-летний бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях американец Флойд Мейвезер-младший рассказал, что больше не заинтересован в том, чтобы войти в состав владельцев команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) из Лас-Вегаса.

«Раньше я говорил, что хотел бы стать владельцем команды НБА, но, похоже, быть владельцем в НБА — это большой стресс. Ты видишь, как хозяин клуба вкладывается в НБА и выглядит счастливым. Но с годами он стареет. Так что я не знаю, стоит ли [оно того]», — приводит слова Мейвезера-младшего издание Las Vegas Review-Journal.

У Флойда в послужном списке в боксе 50 побед, из которых 27 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. Он является бронзовым призёром Олимпиады-1996. Один из трёх чемпионов мира в пяти весовых категориях.