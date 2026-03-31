«Доволен — мечты осуществляю». Бекоев пошутил о своём следующем поединке в UFC

Российский боец UFC, выступающий в среднем весе, Азамат Бекоев пошутил о своём следующем поединке в лиге против американца Тришона Гора, который состоится 5 апреля на турнире UFC Fight Night 272 в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

«Говорит, что хочу бой в прелимах в «Apex»? Я так больше шутить не буду. Это была шутка, но я уже понял, как работает UFC. Но я доволен — мечты осуществляю (смеётся). На самом деле сейчас мы смеёмся над этим, но когда-то я мечтал хотя бы в прелимах в «Apex» подраться. И, думаю, сейчас тоже много кто мечтает подраться так в прелимах», — сказал Бекоев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.