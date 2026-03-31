«Это справедливо». Бекоев — о том, что от бойцов UFC хотят больше зрелищности

Российский боец UFC, выступающий в среднем весе, Азамат Бекоев поделился мнением насчёт того, что в данный момент руководство сильнейшей организации в мире требует от бойцов лиги большей зрелищности в боях.

«Думаю, в UFC всегда хотели зрелища. Даже когда Андерсон Силва дрался и проводил незрелищные бои, то Дана Уайт его за это сильно критиковал. Это справедливо. Люди приходят и платят за зрелище. Если бы они хотели смотреть пассивную борьбу без ударов или просто чисто борьбу, то они пошли бы и посмотрели грэпплинг. С другой стороны, это всё же спорт и борьбе место тоже должно быть. Но UFC точно нравится зрелищность», — сказал Бекоев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.