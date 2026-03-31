Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Царукян: не понимаю, зачем UFC даёт шансы таким старикам, как Гэтжи, Оливейра

Царукян: не понимаю, зачем UFC даёт шансы таким старикам, как Гэтжи, Оливейра
Комментарии

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян раскритиковал лигу за то, что они дают бои ветеранам, и привёл в пример Джастина Гэтжи и Чарльза Оливейру.

«Не понимаю, зачем дают шансы таким старикам, как Гэтжи, Оливейра… нам нужны новые имена. Кто-то из топ-10 или топ-15, кто только туда пробился — дайте им шанс подраться с бойцами из топ-5», — приводит слова Царукяна Red Corner MMA в социальной сети X со ссылкой на подкаст журналиста Ариэля Хельвани.

Арману Царукяну 29 лет. В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Ахалкалакец дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года, а с UFC Арман начал сотрудничать с апреля 2019 года.

Материалы по теме
Царукяну пора думать о других лигах. Борьба — круто, но ситуацию не исправит
Царукяну пора думать о других лигах. Борьба — круто, но ситуацию не исправит
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android