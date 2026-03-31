Царукян: не понимаю, зачем UFC даёт шансы таким старикам, как Гэтжи, Оливейра

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян раскритиковал лигу за то, что они дают бои ветеранам, и привёл в пример Джастина Гэтжи и Чарльза Оливейру.

«Не понимаю, зачем дают шансы таким старикам, как Гэтжи, Оливейра… нам нужны новые имена. Кто-то из топ-10 или топ-15, кто только туда пробился — дайте им шанс подраться с бойцами из топ-5», — приводит слова Царукяна Red Corner MMA в социальной сети X со ссылкой на подкаст журналиста Ариэля Хельвани.

Арману Царукяну 29 лет. В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Ахалкалакец дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года, а с UFC Арман начал сотрудничать с апреля 2019 года.