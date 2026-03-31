Деонтей Уайлдер — Дерек Чисора: дата и время боя, где будет проходить, во сколько начало

39-летний бывший чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Деонтей Уайлдер проведёт бой с 42-летним британцем Дереком Чисорой, который дважды претендовал на этот титул (в 2012 и 2022 годах). Поединок состоится 4 апреля на арене The O2 Arena.

Главный бой вечера ожидается ориентировочно в 22:30-23:00 по московскому времени. Вечер бокса в Лондоне покажет в прямой трансляции стриминговый сервис DAZN.

Предстоящий бой станет юбилейным для обоих боксёров — Уайлдер и Чисора проведут по 50-му поединку в профессиональной карьере.

В своём последнем бою, состоявшемся в июне 2025 года, Уайлдер (44-4-1, 43 КО) одержал досрочную победу над Тайрреллом Херндоном, прервав серию из двух поражений. Чисора (36-13, 23 КО), в свою очередь, идёт на серии из трёх побед, в рамках которой одолел Джеральда Вашингтона, Джо Джойса и Отто Валлина.