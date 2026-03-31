Бекоев: Оливейра Холлоуэя залёживал, будто это любительский турнир

Российский боец UFC Азамат Бекоев прокомментировал победу бывшего чемпиона организации в лёгком весе (до 70 кг) бразильца Чарльза Оливейры в реванше с американцем Максом Холлоуэем, состоявшемся на турнире UFC 326.

«Что это за бой был? Оливейра просто его залёживал, как будто это какой-то любительский турнир был. Думаю, бой за такой пояс должен проходить по-другому. Это повлияет на репутацию пояса. Если смотреть со стороны спорта, то, конечно, должно быть интересно и с борьбой. Но мы должны понимать, что это не только спорт, а ещё и шоу. Это же по телевизору показывают, Paramount фильмы снимают, и ты должен разговаривать, развлекать публику. Они за это платят, приходят, фанаты добавляются. Нужно это учитывать, и ты должен развлекать публику — либо драться, либо говорить. Если любой человек поставит себя на место Даны Уайта и посмотрит на этот бизнес, то он бы поступал точно так же, как сейчас поступает UFC», — сказал Бекоев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.