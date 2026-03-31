Царукян — о бое за титул: если я не стану следующим, у моих фанатов будут проблемы с UFC

Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) Арман Царукян высказался о возможном поединке с действующим обладателем титула грузином Илией Топурией.

«Мы оба молоды и в расцвете сил. Все будут говорить об этом бое. Половина будет считать, что выиграю я, а половина, что победит Илия. Если я не стану следующим, тогда у нас будет большая проблема… У моих фанатов будут проблемы с UFC», — сказал Царукян в подкасте Ариэля Хельвани.

Арману Царукяну 29 лет. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2016 году, с 2019-го выступает в UFC. В своём последнем бою, состоявшемся в ноябре на турнире UFC Fight Night 264 в Дохе (Катар), Царукян победил удушающим приёмом австралийца Дэна Хукера.