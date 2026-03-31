Бекоев: за проигранный бой дали небольшой бонус, спасибо дяде Дане

Российский боец среднего веса (до 84 кг) UFC Азамат Бекоев признался, что получил бонус за октябрьский поединок с хорватом Юсри Белгаруи на турнире UFC Fight Night 262, несмотря на то что потерпел поражение.

«Если бы Paramount пришёл в прошлом году, у меня было бы плюс $ 75 тыс. Один раз мне бонус не дали в дебютном бою, но я бы получил $ 25 тыс. за досрочную победу, и ещё $ 50 тыс. к тому бонусу дали бы. Кстати, за проигранный бой тоже заплатили небольшой бонус — Дана Уайт скинул от себя. Я не знаю почему, но скинули. Спасибо, дядя Дана», — сказал Бекоев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.