«Постараюсь закончить твою карьеру». Россиянин Махмудов обратился к Фьюри перед боем

Российский боксёр супертяжёлого веса Арсланбек Махмудов обратился к бывшему чемпиону мира британцу Тайсону Фьюри перед их поединком, который состоится 11 апреля в Лондоне (Англия).

«11 апреля я постараюсь закончить твою карьеру», — сказал Махмудов в социальных сетях, сбив рукой тренировочный манекен с наклеенным на него лицом Фьюри.

Арсланбеку Махмудову 36 лет. Уроженец Моздока дебютировал на профессиональном ринге в 2017 году. В своём последнем бою, состоявшемся в октябре, Махмудов победил единогласным решением британца Дэвида Аллена.

Тайсону Фьюри 37 лет. Британец дебютировал на профессиональном ринге в 2008 году. Дважды становился чемпионом мира. В своём последнем бою, состоявшемся в декабре 2024 года, проиграл единогласным решением украинцу Александру Усику.