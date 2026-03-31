Царукян объяснил, почему отказался от идеи участия на Олимпийских играх

Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) Арман Царукян объяснил, почему отказался от идеи участия на турнире по вольной борьбе в рамках Олимпийских игр.

«Это требует времени, понимаете… Если бы я был чемпионом UFC, то мог бы задуматься об этом, но… прямо сейчас нет. Там нет денег. Сделать это для страны? Да, можно было бы завоевать медаль. Но ребята тренируют по 25 лет одну борьбу. Было бы тяжело соревноваться с ними. Это другой уровень», — сказал Царукян в подкасте Ариэля Хельвани.

Ранее олимпийский чемпион по борьбе Курт Энгл оценил навыки Царукяна.

