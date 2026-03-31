Бекоев объяснил, почему живёт в апартаментах American Top Team

Российский боец UFC Азамат Бекоев объяснил, почему проживает апартаментах американского зала American Top Team, где тренируется.

«Это даже не про экономию больше. Когда ты не в UFC, это очень сильно помогает, но дело не только в экономии. Когда ты живёшь в зале, то рядом бойцы, которые тоже тренируются, хотят стать чемпионами, у них большая мотивация. Думаю, так легче тренироваться. Сегодня вечером ты, например, устал, тебе не хочется идти на тренировку, но ты видишь, что твой сосед идёт на тренировку уставшим, и тоже встаёшь. Это дополнительная мотивация, фокус, дисциплина», — сказал Бекоев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.