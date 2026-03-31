Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Джо Пайфер вошёл в топ-6 среднего веса UFC после победы над Адесаньей

Обновился рейтинг американского бойцовского промоушена UFC после турнира UFC Fight Night 271, состоявшегося в Сиэтле (США).

Американский боец среднего веса (до 84 кг) Джо Пайфер поднялся на шестую строчку дивизиона после победы над нигерийским экс-чемпионом Исраэлем Адесаньей.

UFC 2026. UFC Fight Night 271, Сиэтл, США
Исраэль Адесанья — Джо Пайфер (W)
29 марта 2026, воскресенье. 05:30 МСК
Джо Пайфер
Окончено
TKO
Исраэль Адесанья

Рейтинг среднего веса UFC (топ-10):

Чемпион – Хамзат Чимаев (ОАЭ).
1. Дрикус дю Плесси (Южная Африка).
2. Нассурдин Имавов (Франция).
3. Шон Стрикленд (США).
4. Брендан Аллен (США).
5. Кайо Борральо (Бразилия).
6. Джо Пайфер (США).
6. Энтони Эрнандес (США).
8. Ренье де Риддер (Нидерланды).
9. Исраэль Адесанья (Нигерия).
10. Роберт Уиттакер (Австралия).

