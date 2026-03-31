Джо Пайфер вошёл в топ-6 среднего веса UFC после победы над Адесаньей

Обновился рейтинг американского бойцовского промоушена UFC после турнира UFC Fight Night 271, состоявшегося в Сиэтле (США).

Американский боец среднего веса (до 84 кг) Джо Пайфер поднялся на шестую строчку дивизиона после победы над нигерийским экс-чемпионом Исраэлем Адесаньей.

Рейтинг среднего веса UFC (топ-10):

Чемпион – Хамзат Чимаев (ОАЭ).

1. Дрикус дю Плесси (Южная Африка).

2. Нассурдин Имавов (Франция).

3. Шон Стрикленд (США).

4. Брендан Аллен (США).

5. Кайо Борральо (Бразилия).

6. Джо Пайфер (США).

6. Энтони Эрнандес (США).

8. Ренье де Риддер (Нидерланды).

9. Исраэль Адесанья (Нигерия).

10. Роберт Уиттакер (Австралия).