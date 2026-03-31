Менеджер Мышев назвал причину, почему трилогия Бивол — Бетербиев может не состояться

Бывший боксёр-профессионал, а ныне менеджер, россиянин Владимир Мышев объяснил, почему, по его мнению, третий поединок между соотечественниками Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым может не состояться.

«Думаю, что это тот бой, который и был нужен для возвращения Дмитрию — крепкий соперник, но явно уступающий в мастерстве и опыте. Не думаю, что у Дмитрия возникнут какие-либо проблемы в ринге, он сможет продышаться и скинуть ржавчину после простоя. Насчёт трилогии с Артуром Бетербиевым есть некоторые сомнения, потому что это уж больно дорогой поединок, если ориентироваться на предыдущие два, но, с другой стороны, время идет, всё меняется, поэтому хочется верить, что трилогия состоится и состоится в России», — сказал Мышев в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Материалы по теме
Менеджер Бивола объяснил, почему следующий поединок Дмитрия пройдёт в России
