Бекоев: Евлоев выиграл у Мёрфи в одну калитку
Российский боец UFC Азамат Бекоев прокомментировал результат поединка в полулёгком весе (до 65 кг) между соотечественником Мовсаром Евлоевым и британцем Лероном Мёрфи, состоявшемся на турнире UFC Fight Night 270 в Лондоне (Англия).
UFC 2026. UFC Fight Night 270, Лондон, Великобритания
Мовсар Евлоев (W) — Лерон Мёрфи
22 марта 2026, воскресенье. 01:30 МСК
Мовсар Евлоев
Окончено
MD
Лерон Мёрфи
«Евлоев тоже очень много тренируется. Особенно сейчас, когда они держали пост, вечером приходили, спарринговали. Как-то подготовился к бою, ещё в Англию уехал впритык. И выиграл. Считаю, что это доминирующая победа была. Думаю, Мёрфи там не победил, просто с Мовсара ещё балл сняли, из-за этого кто-то думает, что ничья, а так это было в одну калитку», — сказал Бекоев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.
