«Это очень бы помогло». Шлеменко назвал меру по борьбе с алкоголизмом в России

Бывший чемпион Bellator российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко высказался о мерах борьбы с алкоголем в стране.

«Сказать, в чём американцы имеют преимущество над нами? У них со скольких лет разрешена покупка и употребление алкоголя? С 21 [года]. То есть все годы, когда нужно получать знания, где нужно попробовать стать сильным, где нужно попробовать жить самостоятельно, начать зарабатывать, есть соблазны: побухать, покурить, сходить в клуб, с девочкой повстречаться. 18 лет! Забирай меня скорей, увози за сто морей… Такой дебилизм. И у нас люди вместо того, чтобы заниматься правильными вещами, попадают в эту проблему. Я знаю, что Султан Хамзаев из «Трезвой России» очень давно продвигает этот закон, чтобы у нас разрешили продавать [алкоголь] только с 21 года. Это очень сильно бы нам помогло», — заявил Шлеменко в интервью на YouTube-канале Станислава Роженькова.