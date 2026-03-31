Генри Сехудо оценил победу Мовсара Евлоева над Мёрфи

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Генри Сехудо прокомментировал победу россиянина Мовсара Евлоева в поединке с британцем Лероном Мёрфи, состоявшемся на турнире UFC Fight Night 270 в Лондоне (Англия).

«Евлоев выиграл. Мёрфи забрал раунд или два, первые раунды можно было отдать любому. Защита Евлоева недооценена, чуваки, он собран, не отступает назад, он не боится. Он попадал оверхендом с дальней дистанции и потряс Лерона пару раз.

Я считаю, что этот парень – тёмная лошадка. В его стиле кроется проблема. Он вовремя проводил тейкдауны в конце раунда. Он делал это именно тогда, когда необходимо. Он пытался ради попытки. Каждый раз, когда он проводил тейкдаун, у него получалось», — сказал Сехудо в подкасте Pound-4-Pound.