Генри Сехудо оценил победу Мовсара Евлоева над Мёрфи

Генри Сехудо оценил победу Мовсара Евлоева над Мёрфи
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Генри Сехудо прокомментировал победу россиянина Мовсара Евлоева в поединке с британцем Лероном Мёрфи, состоявшемся на турнире UFC Fight Night 270 в Лондоне (Англия).

UFC 2026. UFC Fight Night 270, Лондон, Великобритания
Мовсар Евлоев (W) — Лерон Мёрфи
22 марта 2026, воскресенье. 01:30 МСК
Мовсар Евлоев
Окончено
MD
Лерон Мёрфи

«Евлоев выиграл. Мёрфи забрал раунд или два, первые раунды можно было отдать любому. Защита Евлоева недооценена, чуваки, он собран, не отступает назад, он не боится. Он попадал оверхендом с дальней дистанции и потряс Лерона пару раз.

Я считаю, что этот парень – тёмная лошадка. В его стиле кроется проблема. Он вовремя проводил тейкдауны в конце раунда. Он делал это именно тогда, когда необходимо. Он пытался ради попытки. Каждый раз, когда он проводил тейкдаун, у него получалось», — сказал Сехудо в подкасте Pound-4-Pound.

Комментарии
